Lula faz primeira sessão de radioterapia após cirurgia para remover lesão na cabeça

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira de 15 sessões de radioterapia preventiva nesta segunda-feira (25). O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês em Brasília, e deve tratar de uma lesão cancerígena retirada do couro cabeludo.

No fim de abril, o presidente passou por uma cirurgia para remover uma queratose na cabeça. O material foi encaminhado para a biópsia, que apontou como diagnóstico uma lesão basocelular, um tipo de câncer de pele causado por exposição ao sol.

Lula foi diagnosticado com câncer na laringe em 2011 e entrou em remissão da doença em março de 2012, após passar por quimioterapia.