Motorista de aplicativo é assassinado com tiro na cabeça na Várzea, no Recife

Este é mais um caso de morte de um profissional que faz transporte de passageiros na Região Metropolitana, em 2026. Segundo informações repassadas para a polícia, o crime aconteceu na Rua Professor Moraes Rêgo, perto da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por volta da 1h30

Carro do motorista assassinado foi levado para o DHPP (Redes Sociais )

Um motorista de aplicativo foi assassinado com um tiro na cabeça, na madrugada desta quarta (15), na Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Este é mais um caso de morte de um profissional que faz transporte de passageiros na Região Metropolitana, em 2026.

Segundo informações repassadas para a polícia, o crime aconteceu na Rua Professor Moraes Rêgo, perto da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por volta da 1h30.

Ainda segundo as informações, Djalma Alves da Silva Júnior, de 30 anos, assava pela região, quando foi vítima de uma abordagem de criminosos.

Não foi informado se os bandidos estavam em um carro ou em uma moto. O carro de Djalma foi alvo de tiros e um deles atingiu a cabeça da vítima, que morreu no local.

Depois de o motorista ser atingido, o veículo ainda percorreu alguns metros e atingiu uma árvore.

Com a parte da frente avariada, o veículo foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

No carro, foram encontrados um celular, documentos e a maquininha de cartão de crédito, mas a polícia trata o caso como roubo seguido de morte, tipificado no Código penal Brasileiro como latrocínio.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o crime por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

A corporação trata o caso como latrocínio consumado, que é roubo seguido de morte.

“Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até completa elucidação dos fatos”, acrescentou.

Casos recentes

Em março deste ano, o motorista por aplicativo Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na Rua Bela Vista, logo após a vítima finalizar uma corrida e deixar uma passageira no local.

Segundo informações repassadas à corporação, dois indivíduos se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. Ao tentar fugir, arrancando com o carro, o motorista foi baleado e acabou colidindo com ponto de ônibus a poucos metros do local.

A perícia apontou que Eduardo foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Ele morreu no local antes de receber socorro.

No começo do mesmo mês, o motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi assassinado no dia 3 de março, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O caso é tratado como latrocínio, ou roubo seguido de morte.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos. As filmagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz. Ainda é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

Protesto

Por causa do assassinato de Victor, motoristas por aplicativo se reunirame em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, para realizar uma carreata em direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com a categoria, o ato defendia a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.

Durante as investigações, Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos, foi preso às margens da BR-101, na altura do KM 74. Ele confessou ter praticado a tentativa de assalto.

O comparsa, um adolescente de 17 anos, foi apreendido no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco.

Dados

A insegurança enfrentada por motoristas e entregadores por aplicativo em Pernambuco voltou ao centro do debate público após duas mortes por latrocínio acontecerem no mês de março na categoria.

De acordo com Rodrigo Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos de Pernambuco (Seambape), uma pesquisa interna realizada pelo sindicato revelou que 87% dos profissionais ouvidos já sofreram assalto ou tentativa de assalto no estado.

O levantamento, feito em campo entre os anos de 2023 e 2025 com 1.110 entregadores que atuam em duas rodas nas zonas Norte e Sul do Recife, também aponta que 70% das ocorrências aconteceram em áreas consideradas nobres, nos bairros Boa Viagem, Pina, Espinheiro, Graças, Casa Forte e Parnamirim.

Cobrança

Diante das denúncias, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decidiu convocar representantes das plataformas de mobilidade para prestar esclarecimentos. Uma audiência pública foi marcada para o dia 6 de maio.

O deputado João Paulo (PT), autor do requerimento, ressaltou a necessidade de diálogo com as empresas. “As plataformas devem explicações sobre o que estão planejando e podem contribuir muito com os trabalhadores e com a gestão estadual para garantir um trabalho seguro para centenas de pais de família”, afirmou.

Entre as propostas em discussão na Alepe estão a criação de pontos de apoio para motoristas e entregadores, além da implementação de QR Codes para identificação de profissionais e bolsas térmicas utilizadas nas entregas.

