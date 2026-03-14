Transformador explode, causa incêndio e assusta moradores de Jardim Monteverde, no Grande Recife; problema é recorrente
Em imagens enviadas ao Diario de Pernambuco, moradores de Jardim Monteverde registraram postes em chamas, na noite da última sexta-feira (13)
Publicado: 14/03/2026 às 14:45
Fogo assustou moradores de Jardim Monteverde, no Grande Recife (Cortesia)
Na noite da última sexta-feira (13), um transformador explodiu, deixando fios e postes em chamas na Avenida Serra da Mantiqueira, Jardim Monteverde, localizada entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. De acordo com os moradores, o problema é frequente e vem causando medo e prejuízos à comunidade.
“Esse transformador constantemente está pegando fogo, fica tendo queda de energia direto. O fio de um poste, que estava pegando fogo, ficou passando rente à minha janela. A gente fica à espera de uma tragédia”, lamenta a funcionária pública Jaqueline Alves.
De acordo com ela, vizinhos chegaram a perder equipamentos eletrônicos. “Somos uma comunidade pobre, falta até comida para muita gente. Já não basta o sofrimento que passamos nas chuvas de 2022? Perdi cinco pessoas da minha família, nossa comunidade quer paz”, afirma Jaqueline.
A moradora ressalta que os problemas começaram depois das fortes chuvas que deixaram 44 pessoas mortas no local. “A gente perdeu três postes e nunca mais foram colocados outros no lugar”, acrescenta a cidadã.
Em vídeos enviados por moradores da comunidade ao Diario de Pernambuco, é possível observar o fogo se espalhando pelos fios. A proximidade entre as chamas e as casas também chama atenção.
Neoenergia
Por meio de nota, a Neoenergia informou que trabalha, na tarde deste sábado (14), na troca do transformador. De acordo com a concessionária, o incêndio foi provocado pela rede de telefonia e internet.