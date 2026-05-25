Jovem de 20 anos é perseguido e morto a tiros na Zona Oeste do Recife

O crime contra o jovem aconteceu na noite deste domingo (24) na Avenida do Forte, nas proximidades da Praça do 15, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife

Jovem foi assassinado após perseguição no Cordeiro, zona oeste do Recife (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um jovem de 20 anos, identificado como Lynnik Santana Beserra, foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo (24), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A vítima chegou a ser perseguida por criminosos armados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro.

De acordo com a Polícia, crime aconteceu na Avenida do Forte, nas proximidades da Praça do 15, no Cordeiro.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que homens corriam pela via enquanto eram perseguidos por suspeitos armados que estavam em um veículo Renault Kwid branco.

Em uma das gravações, uma das vítimas aparece pedindo para não ser baleada ao ficar cercada pelos criminosos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas na região. Durante as diligências, um jovem de 18 anos foi localizado e preso suspeito de participação no homicídio.

Na ocorrência, os policiais apreenderam cápsulas de munição calibre 38, um cartucho intacto, um aparelho celular e o carro utilizado na ação criminosa.

Após a perícia inicial, o corpo de Lynnik Santana Bezerra foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O caso, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As investigações seguem em andamento”, declarou a corporação.