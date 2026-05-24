Bombeiros combatem novas chamas em local de incêndio no Centro do Recife

A ocorrência não deixou vítimas e foi encerrada por volta de 12h. De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram diretamente afetados pelo incêndio

Registro do incêndio na Rua de Santa Rita no sábado (23) (Reprodução de vídeo/@cuca.drone via Instagram)

O Corpo de Bombeiros precisou voltar, neste domingo (24), a atuar no local do incêndio que afetou lojas no bairro de São José, no Centro do Recife. De acordo com a corporação, houve registro de reignição, ou seja, retorno das chamas causado pelo aquecimento de objetos na área.

Uma viatura foi encaminhada para a Rua de Santa Rita. A ocorrência não deixou vítimas e foi encerrada por volta de 12h.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

Imóveis afetados

De acordo com a Defesa Civil, sete imóveis foram diretamente afetados pelo incêndio, na madrugada de sábado (23). O órgão estabeleceu uma área de isolamento que inclui trechos das ruas de Santa Rita, do Nogueira e Padre Muniz.

Os estabelecimentos comerciais atingidos pelo fogo lamentaram a ocorrência.

"Estamos profundamente abalados com tudo que aconteceu, afinal, essa loja faz parte da nossa história, do nosso trabalho diário e da relação construída com cada cliente ao longo do tempo", publicou o Bazar do Cabelereiro, que teve sua loja na Rua de Santa Rita atingida pelo incêndio.

De acordo com a empresa, as chamas deixaram muitos danos na loja. Por meio de seu Instagram, o Armarinho Ivo, que também foi atingido, confirmou que nenhum funcionário ficou ferido e agradeceu as demonstrações de apoio que recebeu.

"Seguiremos confiantes, com fé, união e esperança de que iremos nos reerguer ainda mais fortes", publicou a loja.

Já a Cia da Montagem disse que acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis. "Seguimos fortes e nossas outras unidades continuam funcionando normalmente para atender vocês. Agradecemos todo o carinho, preocupação e mensagens que temos recebido nesse momento", disse a empresa.