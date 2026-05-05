Incêndio atinge escola estadual em Brasília Teimosa, no Recife

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alunos da ETE João Bezerra, no Recife, saindo da unidade de ensino em meio à fumaça. Funcionário foi encaminhado para unidade de saúde após inalar fumaça

Até o momento, não há informações sobre possíveis feridos na ocorrência. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (05), a Escola Técnica Estadual (ETE) João Bezerra, localizada no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Imagens que circulam nas redes sociais mostram alunos saindo da unidade de ensino em meio à fumaça.

De acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco, um funcionário da escola recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ainda no local, após inalar fumaça durante a contenção do incêndio, mas optou por não ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Apesar disso, a Secretaria informou que não houve feridos entre os estudantes.

Ainda conforme a pasta, o incêndio atingiu uma sala de aula da ETE João Bezerra e foi provocado por um curto-circuito, que possivelmente aconteceu em um aparelho de ar-condicionado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que finalizou a ocorrência por volta das 9h40, duas viaturas foram enviadas ao local. Conforme a Secretaria de Educação de Pernambuco, as chamas foram contidas por profissionais da própria unidade escolar.

Por conta do ocorrido, as atividades desta terça-feira (05) foram suspensas na escola.

