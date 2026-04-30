A idosa de 84 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (30), após um incêndio atingir a própria residência na subida do Mereré, em Nova Descoberta, zona norte do Recife

Idosa morre após incêndio atingir casa em Nova Descoberta, zona norte do Recife (foto: REPRODUÇÃO)

Uma idosa de 84 anos morreu após a casa onde morava ser atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (30), na subida do Mereré, em Nova Descoberta, zona norte do Recife.

Imagens feitas por vizinhos mostram chamas intensas e uma fumaça escura saindo pelo telhado da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), equipes foram acionadas para conter as chamas e realizar uma varredura no imóvel após o controle do fogo.

Ao todo, três viaturas foram enviadas para a ocorrência, que também contou com apoio de outros órgãos.

As causas do incêndio ainda não foram informadas e devem ser apuradas.

