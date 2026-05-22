Mulher é presa após esfaquear pai de santo no bairro de San Martin, no Recife

A tentativa de homicídio contra o pai de santo aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife

O Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. (Foto: Divulgação/SES-PE)

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante suspeita de tentar matar um pai de santo de 70 anos dentro de um centro espírita no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).

De acordo com informações repassadas à Polícia, a mulher chegou ao local pedindo uma consulta com o líder religioso. No entanto, o idoso explicou que os atendimentos eram realizados apenas às sextas-feiras.

Ainda segundo relatos, a suspeita se alterou durante a conversa e já estaria portando uma faca.

No imóvel também havia um cutelo, que teria sido utilizado por ela durante a agressão. A mulher partiu para cima do idoso, que tentou se defender e chegou a tomar uma das facas das mãos da agressora.

Durante a luta corporal, a suspeita sofreu ferimentos na mão e no colo, considerados superficiais, pela Polícia.

Já o líder religioso ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, localizado no bairro do Cordeiro, no Recife, onde deverá passar por procedimentos cirúrgicos.

A mulher foi levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhada para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante autuada por tentativa de homicídio.

Durante as investigações iniciais, policiais estiveram na residência da família da suspeita. Segundo os familiares, a mulher possui laudo médico que aponta problemas psicológicos, faz tratamento e utiliza medicação controlada.

Ainda conforme os relatos da família, esta não seria a primeira vez que ela teria tentado contra a vida de outra pessoa. Os parentes também afirmaram que a mulher apresentava comportamento agressivo e costumava invadir residências da região.

A suspeita foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e permanece à disposição da Justiça.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência, por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, e confirmou a prisão em flagrante da mulher de 42 anos pela tentativa de homicídio contra o homem de 70 anos. Após os procedimentos cabíveis, ela ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia.

