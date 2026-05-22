Ataque a tiros em bar deixa uma pessoa morta e três feridas em Jaboatão dos Guararapes

O ataque a tiros que deixou um morto e três feridos aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro de Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas durante um ataque a tiros em um bar, na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro de Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o crime aconteceu por volta da 1h.

Segundo testemunhas, algumas pessoas consumiam bebida alcoólica no estabelecimento quando um homem encapuzado e usando capacete chegou ao local efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Durante a ação, quatro pessoas foram baleadas. Uma delas morreu ainda no local. As outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, no Recife.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a corporação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio consumado. “Quatro homens de 35, 35 e 38 anos (tentato), e um homem de identidade desconhecida foram feridos por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. A vítima, de identidade desconhecida, foi à óbito ainda no local, e os demais, socorridos para uma unidade hospitalar”, declarou.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

