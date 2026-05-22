Mulher é morta a tiros dentro de casa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

A vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo dentro da própria residência, na Rua 1, no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher de 48 anos foi assassinada a tiros dentro de casa na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Adriana Maria Barbosa.

Segundo informações repassadas à Polícia, Adriana estava dentro da residência onde morava, na Rua 1, quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta.

Testemunhas informaram que o garupa desembarcou do veículo e chamou pela vítima. Ao se aproximar da porta, Adriana foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo.

A mulher morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram na área do crime e realizaram o isolamento do local para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística.

Em seguida, o corpo de Adriana foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso, registrado como homicídio consumado, segue sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Petrolina.

“As investigações seguem em andamento”, destacou a Polícia Civil de Pernambuco.