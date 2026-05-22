Mulher é morta a tiros dentro de casa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco
A vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo dentro da própria residência, na Rua 1, no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 22/05/2026 às 08:11
Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)
Uma mulher de 48 anos foi assassinada a tiros dentro de casa na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Adriana Maria Barbosa.
Segundo informações repassadas à Polícia, Adriana estava dentro da residência onde morava, na Rua 1, quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta.
Testemunhas informaram que o garupa desembarcou do veículo e chamou pela vítima. Ao se aproximar da porta, Adriana foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo.
A mulher morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram na área do crime e realizaram o isolamento do local para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística.
Em seguida, o corpo de Adriana foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso, registrado como homicídio consumado, segue sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Petrolina.
“As investigações seguem em andamento”, destacou a Polícia Civil de Pernambuco.