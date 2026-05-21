Suspeito de tráfico internacional e lavagem de dinheiro é preso em Pernambuco

Homem apontado como líder de facção é preso por tráfico e lavagem de dinheiro (Foto: PCPE/Divulgação)

Um homem investigado por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quarta-feira (20), durante uma operação coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (2ª DPRN). Segundo as investigações, ele é apontado como uma das lideranças de um grupo criminoso com atuação em Fortaleza, no Ceará.

A ação foi realizada dentro do Programa Protetor, iniciativa integrada ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por envolvimento em articulações relacionadas ao tráfico interestadual e internacional de entorpecentes. As apurações indicam ainda que ele exercia influência criminosa no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

As investigações também identificaram um patrimônio considerado incompatível com a renda declarada pelo investigado, o que reforçou os indícios de lavagem ou ocultação de bens provenientes das atividades ilícitas.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais constataram que o suspeito apresentou documentos adulterados e tentou se identificar com outro nome. Diante da situação, ele também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e foi coordenada pelo delegado Vitor Freitas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre conexões interestaduais e internacionais do grupo.

