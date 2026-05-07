Polícia prende pai de adolescente investigado por morte de estudante em Petrolina

Polícia Civil aponta que homem teria ajudado o filho a fugir após homicídio registrado na saída de escola estadual

Suspeito foi detido pela Polícia Civil em operação na Bahia (Foto: @dtsantana)

O pai do adolescente suspeito de matar um estudante de 19 anos na saída de uma escola estadual em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi preso nesta quarta-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil em Santana do Sobrado, distrito de Casa Nova, na Bahia. De acordo com as investigações, ele teria auxiliado o filho na fuga após o crime.

O homicídio ocorreu na noite de 23 de abril, nas proximidades da Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM), no bairro Antônio Cassimiro. A vítima foi atingida por golpes de arma branca após uma discussão envolvendo três estudantes.

Segundo a polícia, o menino chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos. O irmão dele, de 17 anos, também foi ferido nas costas ao tentar interromper a briga e não corre risco de morte.

Após o ataque, equipes da Polícia Militar fizeram buscas para localizar o adolescente apontado como autor do homicídio, mas ele não foi encontrado. No dia 30 de abril, ele se apresentou à Polícia Civil em Petrolina acompanhado de um advogado e foi internado.

Na época do crime, a Secretaria de Educação de Pernambuco informou que a direção da escola acionou a Polícia Militar e adotou os protocolos previstos para situações de violência no entorno da unidade.

A pasta também afirmou que equipes da Gerência Regional de Educação (GRE) Sertão Médio São Francisco prestaram apoio à família da vítima. As aulas foram suspensas no dia seguinte ao crime e retomadas posteriormente.

