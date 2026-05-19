Grupo ligado ao tráfico de drogas é alvo da Polícia Civil em Abreu e Lima, no Grande Recife

Operação Torre de Babel, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (19), cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, em Abreu e Lima, no Grande Recife

Operação Torre de Babel da Polícia Civil cumpriu 15 mandados em Abreu e Lima (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Torre de Babel, em Abreu e Lima, no Grande Recife, a fim de contra o tráfico de drogas na região. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

A operação contou com a atuação de 15 equipes da Polícia Civil, além da equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar, da CIPCães/PM e do Grupo Tático da PMPE. A integração entre as forças de segurança ocorreu desde a fase de inteligência e investigação até o cumprimento dos mandados judiciais.

Durante as diligências realizadas em um condomínio, duas pessoas foram presas em flagrantes por tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecentes, aparelhos celulares e uma arma de fogo.

Entre os materiais apreendidos estavam 61 ziplocks de maconha contendo a inscrição “GG”, referência ao vulgo do principal alvo da operação, identificado como uma das lideranças do tráfico de entorpecentes da área e responsável por práticas criminosas associadas na localidade.

Também foram apreendidas pedras pequenas de crack, maconha, seis aparelhos celulares, um revólver calibre .22 e munições.

A arma de fogo foi localizada na residência da mãe de um dos investigados, fato que motivou a instauração de um novo procedimento policial para aprofundamento das apurações.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Após a execução das ordens judiciais, testemunhas também foram conduzidas à unidade policial para prestar depoimento e contribuir com o fortalecimento do conjunto probatório das investigações.