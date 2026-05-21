A mobilização de casa a casa realizada pela Secretaria de Saúde do Recife ocorre até está sexta-feira (22); durante a ação, os agentes vão orientar moradores e identificar pessoas que ainda não receberam a vacina contra a influenza

Com menos de 30% da população-alvo vacinada contra a gripe, o Recife inicia mobilização casa a casa (Reprodução/Freepik)

Com menos de 30% da população-alvo imunizada contra a influenza, a Prefeitura do Recife iniciou uma mobilização casa a casa para ampliar a vacinação entre crianças, gestantes e idosos.

A ação faz parte da Semana de Mobilização de Busca Ativa Vacinal contra a Influenza e vai até o dia 22 de maio.

Durante o período, Agentes Comunitários de Saúde percorrem bairros da cidade para orientar moradores e identificar pessoas que ainda não receberam a vacina contra a gripe.

Segundo a gestão municipal, Recife aplicou até o momento 111.557 doses da vacina em um universo de 402.037 pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha, alcançando uma cobertura vacinal de 27,75%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse grupo.

Ainda segundo a gestão municipal, durante as visitas domiciliares, os agentes verificam a situação vacinal dos moradores, reforçam a importância da imunização e orientam sobre os locais onde a vacina está disponível na rede municipal de saúde.