"Perseguições que se repetem há tempos", diz irmã de Deolane sobre prisão da influenciadora em operação contra o PCC

A influenciadora e empresária Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em São Paulo

Deolane Bezerra (dir.) e Daniele Bezerra (esq.) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A irmã de Deolane Bezerra se pronunciou após a prisão da influenciadora, na manhã desta quinta (21), em uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Nas redes sociais, Daniele Bezerra alegou que o caso é mais uma das “perseguições que já se repetem há tempos”.

Daniele postou um texto nos stories de sua conta oficial no Instagram defendendo Deolane. Confira na íntegra:

“Hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. A prisão da Deolane Bezerra, sob alegações de participação em organização criminosa, nasce cercada de ilações, narrativas e perseguições que já se repetem há tempos. Acusar é fácil. Difícil é provar.

No Brasil, infelizmente, muitas vezes primeiro se expõe, se destrói a imagem e se condena perante a opinião pública... para só depois buscar provas que sustentem aquilo que foi dito. E isso é grave. Não se pode admitir que a Justiça seja usada como espetáculo, nem que pessoas sejam tratadas como culpadas antes do devido processo legal. Prisão não pode ser instrumento de pressão, marketing ou vingança social.

Quem conhece a história, a luta e a trajetória dela sabe que existe uma diferença enorme entre fatos e narrativas criadas para alimentar ataques. Seguiremos confiando na verdade, na Justiça e no direito de defesa, porque perseguição continua sendo perseguição, mesmo quando tentam dar a ela outro nome”, escreveu Daniele.

Operação

A operação Vérnix também mira Marco Herbas Camacho, o ‘Marcola’, considerado o chefe do PCC e preso desde julho de 1999. Outros alvos são o irmão dele, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos, que, segundo a polícia, estão fora do país.

A investigação aponta para uma transportadora de cargas em São Paulo, na cidade de Presidente Venceslau, que seria controlada pela facção.

Ao todo, seis mandados de prisão preventiva foram emitidos pelas autoridades. Além de Deolane, o seu filho de consideração, o influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, e um contador também são alvos de mandados de busca e apreensão. Agentes cumprem o mandado na casa da influenciadora em Barueri, em São Paulo, e em outros endereços ligados a ela.

Antes de ser presa, Deolane esteve em Roma, na Itália, e o seu nome passou a fazer parte da lista de Difusão Vermelha da Interpol. Ela retornou ao Brasil na última quarta-feira (20), segundo informações do portal g1.