A prisão dos dois suspeitos foi realizada nesta quarta-feira (20) durante deflagração da Operação Ultimato no município de Barreiros, na Mata Sul do Estado

Suspeitos de chefiar o tráfico de drogas são presos durante operação em Barreiros, Mata Sul (Foto: Ascom/PCPE)

Dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio qualificado e também de atuação no tráfico de drogas foram presos durante a Operação Ultimato, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (20), no município de Barreiros, na Mata Sul do Estado.

Segundo a delegada Rayana Caldas, responsável pelas investigações, a ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais expedidos dentro de um inquérito que apura um crime de homicídio ocorrido na cidade.

“A Polícia Civil de Pernambuco, por intermédio da Delegacia de Barreiros, deflagrou na data de hoje a Operação Ultimato com o objetivo de cumprir mandados judiciais expedidos no bojo de inquérito policial instaurado para apurar o crime de homicídio qualificado”, afirmou a delegada.

Ainda de acordo com Rayana Caldas, além da participação no assassinato investigado, os suspeitos também exerciam funções de liderança no tráfico de drogas da região.

“As investigações apontaram que, além da prática do crime de homicídio, os indivíduos atuariam de forma direta no tráfico ilícito de drogas da região, ocupando inclusive posições de liderança”, destacou.

As investigações também identificaram que os presos já possuíam antecedentes criminais por homicídios, roubo e tráfico de drogas. Um dos alvos era considerado prioritário pela Área Integrada de Segurança 13 (AIS-13).

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo dois em Barreiros e um no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Na ação, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, duas motocicletas, uma delas possivelmente utilizada no homicídio investigado, além de dinheiro em espécie. Os materiais recolhidos serão submetidos à perícia.

As investigações seguem em andamento, disse a PCPE