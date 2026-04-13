Delegado que prendeu Deolane em Pernambuco processa influenciadora e pede indenização de R$ 81 mil

Deolane Bezerra está sendo processada pelo delegado que a prendeu em setembro de 2024, Paulo Gondim. Ele pede R$ 81 mil por danos morais, por comentários da influenciadora nas redes sociais que afirmavam que ele teria "mentido para a justiça"

Deolane foi presa duas vezes em setembro de 2024 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A influenciadora Deolane Bezerra está sendo processada pelo delegado que a prendeu em setembro de 2024, durante as ações da Operação Integration. Paulo Gondim pede uma indenização de R$ 81 mil na justiça por danos morais.

O Diario de Pernambuco teve acesso ao processo. Segundo os advogados do delegado, após a deflagração da Operação Integration e a prisão de Deolane, a influenciadora passou a dar “declarações ofensivas e inverídicas” contra o delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio das redes sociais e entrevistas públicas.

Conforme consta no documento, Deolane acusou o delegado de abuso de autoridade e práticas ilegais, chegando até a citá-lo nominalmente.

“Abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disse Deolane, ao sair da Colônia Penal Feminina, na Zona Oeste do Recife, no dia 9 de setembro de 2024.

No mesmo dia, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) emitiu uma nota em defesa de Gondim, adjetivando as falas de Deolane como “ataques verbais e devaneios”.

“Lembremos que o poder econômico ou sentimento de status social por visibilidade midiática não devem ser fatores para justificação de escusas para prática de delitos nem sequer justificação para impunidade ou para afrontar o Sistema de Justiça Criminal”, diz trecho do texto.

Nos autos, os advogados de Gondim pontuam, ainda, uma declaração dada durante uma transmissão ao vivo feita por Deolane no Instagram, no dia 28 de julho de 2025.

“Vou expor o abuso de autoridade e dos crimes que vocês vêm cometendo. Os crimes que vocês vêm cometendo. Vocês me prenderam porque mentiram pra justiça. Você, Paulo Gondim, você mentiu pra justiça, você ludibriou a justiça, o Ministério Público. Eu não aguento mais isso. Pra sempre vocês acabaram com minha imagem, minha saúde mental. Agora tá travada a guerra. Vocês vão bater de um lado e eu do outro. A não ser que vocês me prendam injustamente… Então ou vocês me prendem ou vocês me matam. Não sei o que vocês vão fazer comigo. Mas eu não vou mais me calar. Vocês são covardes. Vocês me prenderam por algo que não existe”, disse a influenciadora, na ocasião.

A transmissão constou com mais de meio milhão de visualizações e compartilhamentos, segundo os representantes do delegado. Poucos dias depois, Gondim solicitou judicialmente que Deolane retirasse as imagens, que ficaram salvas no perfil oficial dela no Instagram. A justiça determinou que ela apagasse o vídeo dentro de 24h, ou pagaria R$ 1 mil por dia.

“As acusações levianas e a campanha difamatória promovida pela ré, que possui milhões de seguidores, geraram um dano de vasta repercussão, que persiste e continua a macular a reputação de um Delegado de Polícia com 17 anos de carreira ilibada e condecorado por sua excelência profissional”, argumenta a equipe de advogados de Gondim.

Quem é Paulo Gondim

Paulo Gondim, de 47 anos, é delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Ele tem 17 anos de trabalho na corporação.

Gondim foi o responsável pelas investigações da Operação Integration, deflagrada em 2024, contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar. Entre os alvos da operação, estavam o cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Deolane Bezerra, e pessoas ligadas a cassinos digitais.

Em 2024 e 2025, Paulo Gondim foi aprovado para o Rol dos Melhores Delegados de Polícia do Brasil, do Portal Nacional dos Delegados.

Operação Integration

A Operação Integration foi deflagrada em setembro de 2024 pela Polícia Civil de Pernambuco e investiga uma suposta organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar ilegais.

A ação mirou movimentações de quase R$ 3 bilhões, resultando na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. O cantor Gusttavo Lima também foi alvo de buscas.

Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal assumiu as investigações da operação.

