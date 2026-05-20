Dupla é presa suspeita de matar homem após confusão em Boa Viagem

Crime aconteceu em abril após vítima esfaquear uma mulher durante confusão na Comunidade de Ilha do Destino; as prisões foram realizadas nesta terça-feira (19)

Homem é morto a tiros após esfaquear mulher em Boa Viagem, no Recife (Foto: Reprodução)

Dois homens suspeitos de envolvimento na morte de José Nildo Pereira Duarte, de 56 anos, foram presos e apresentados na Delegacia do Ipsep, na Zona Sul do Recife, nesta terça-feira (19). O crime aconteceu no dia 21 de abril, no cruzamento das ruas Nelson Hungria e Professor José Brandão, em Boa Viagem.

Segundo as investigações, os suspeitos foram localizados e presos nas proximidades das residências onde moram, na comunidade Ilha do Destino, no bairro de Boa Viagem. Ainda de acordo com a polícia, houve um acordo entre o advogado da dupla e os investigadores para que os suspeitos se entregassem e os mandados de prisão fossem cumpridos.

Em nota, a Polícia Civil informou que deu cumprimento a mandados de prisão, por meio da Delegacia do Ipsep, em desfavor de dois homens de 28 e 32 anos.

"Os dois foram capturados em uma residência, no bairro de Boa Viagem, no Recife, por terem mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Após realização dos procedimentos cabíveis, eles ficaram à disposição da justiça", destacou a corporação.

Relembre o caso

O crime aconteceu após uma briga generalizada envolvendo mulheres da comunidade de Ilha do Destino. Segundo informações da polícia, José Nildo, que era marido de uma das envolvidas na discussão, entrou na confusão para defender a esposa e acabou esfaqueando outra mulher.

A vítima da facada ficou ferida no braço. Após a briga, José Nildo tentou deixar o bairro, mas acabou sendo perseguido e baleado. Imagens obtidas pela investigação mostram dois homens fugindo em uma motocicleta logo após os disparos contra José Nildo.

Segundo a Polícia Civil, o homem que estava na garupa da moto confessou ter efetuado os disparos e alegou que teria sido ameaçado pela vítima antes do crime.

Já o piloto da motocicleta afirmou que não sabia que o colega estava armado e que ele iria atirar.

O que diz a defesa

Em entrevista concedida à TV Guararapes, o advogado dos suspeitos afirmou que toda a situação começou após uma confusão generalizada dentro da comunidade.

“O que aconteceu, na verdade, foi uma discussão generalizada dentro da comunidade, no qual acabou chegando a eles dois. Teve uma mulher próxima deles que estava com uma criança no braço e a vítima deu vários golpes de faca nela, inclusive atingindo o rosto da criança”, afirmou.

O defensor também declarou que a mulher ficou bastante ferida durante a briga e reforçou a versão de que o acusado que pilotava a motocicleta não sabia que o passageiro estava armado. “A história narrada é que um terceiro passou a arma”, disse.

Outros envolvidos

A Polícia Civil informou ainda que um terceiro homem, de 29 anos, já havia sido preso em flagrante no dia do crime. Segundo as investigações, ele seria o dono da arma utilizada na execução de José Nildo.

Ainda conforme a polícia, após o homicídio, esse suspeito teria efetuado dois disparos contra a porta da casa da vítima, o que resultou na prisão em flagrante dele.

Na época do crime, os dois homens que estavam na motocicleta chegaram a ser conduzidos para a delegacia, mas foram liberados após serem ouvidos. A prisão de ambos, realizada nesta terça, ocorre quase um mês depois do crime.