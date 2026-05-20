Homem é preso suspeito de agredir e manter companheira em cárcere privado no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes)

Um homem de 33 anos, identificado como Leandro Severino da Silva, foi preso na segunda-feira (18), suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Guarda Municipal de Altinho, a equipe recebeu a denúncia da vítima, uma jovem de 20 anos, e também do pai dela, informando que o suspeito estaria praticando agressões e impedindo a mulher de sair de casa.

Ainda segundo informações da Guarda Municipal, a equipe realizava rondas durante o plantão quando foi procurada pela vítima e pelo pai dela. A mulher informou aos agentes que ela sofria violência, agressões físicas e também que o suspeito não deixava sair de casa.

Conforme os agentes, a mulher enfrentava dificuldades até mesmo para registrar um boletim de ocorrência devido ao cárcere privado imposto pelo companheiro.

Após receberem as informações, os agentes seguiram até o imóvel onde Leandro estava e deram voz de prisão ao suspeito. Como a Delegacia da Mulher de Caruaru funciona em regime de plantão, o homem foi conduzido para a unidade especializada.

Leandro Severino da Silva foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e cárcere privado, todos no contexto de violência doméstica e familiar.

Ainda segundo a Polícia Civil, foi arbitrada uma fiança para o acusado. Caso o valor não seja pago, ele deverá ser apresentado em audiência de custódia.

“O caso está sob a responsabilidade da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru. O suspeito foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, informou a Polícia Civil, por meio de nota.

