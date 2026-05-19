Cinco nordestinos são convocados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A divulgação da lista dos 26 atletas que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 confirmou o protagonismo do Nordeste na busca pelo hexacampeonato. Dos nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti nesta última segunda-feira (18), cinco nasceram na região: são dois paraibanos, dois baianos e um maranhense. Contudo, chama atenção a ausência de pernambucanos.



O ataque canarinho terá a força de Matheus Cunha. O centroavante nascido em João Pessoa (PB), que hoje defende as cores do Manchester United, figura como um dos fortes cotados para assumir a titularidade no comando ofensivo de Ancelotti. A Paraíba também confirmou passaporte com o experiente lateral-esquerdo Douglas Santos, natural da capital paraibana e com bagagem de sobra em convocações anteriores.

A Bahia aparece com força no setor defensivo, representada pelo zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, e pelo volante Danilo, nascido em Salvador. Fechando a lista dos nordestinos, o lateral-direito Wesley, revelado pelo Flamengo e atualmente na Roma, é o orgulho de Açailândia (MA), sendo o único maranhense da delegação.

A ausência de Pernambucanos

Se por um lado a região celebra a forte presença no elenco, a lista de Ancelotti carimbou a manutenção de um tabu incômodo para o futebol local. Pelo terceiro Mundial consecutivo, o estado de Pernambuco não terá nenhum atleta nativo na delegação da Seleção Brasileira.

O cenário repete o que foi visto nas Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), sob o comando de Tite. O jejum atual contrasta drasticamente com o histórico do estado, tradicionalmente reconhecido como um dos principais celeiros de craques do futebol nacional.

Pernambuco ostenta com orgulho quatro campeões mundiais em sua história:

Vavá (bicampeão em 1958 e 1962)

Zequinha (1962)

Ricardo Rocha (1994)

Rivaldo (2002)

A última vez que um jogador pernambucano entrou em campo pelo principal torneio de seleções do planeta foi em 2014, justamente na Copa do Mundo do Brasil, com o meio-campista Hernanes. Desde então, o estado tenta reencontrar o caminho da formação de atletas de nível de Seleção Brasileira.