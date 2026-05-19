Cinco nordestinos são convocados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026
Nordeste ganha destaque na convocação da Seleção para a Copa do Mundo
Publicado: 19/05/2026 às 12:01
Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A divulgação da lista dos 26 atletas que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 confirmou o protagonismo do Nordeste na busca pelo hexacampeonato. Dos nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti nesta última segunda-feira (18), cinco nasceram na região: são dois paraibanos, dois baianos e um maranhense. Contudo, chama atenção a ausência de pernambucanos.
A Bahia aparece com força no setor defensivo, representada pelo zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, e pelo volante Danilo, nascido em Salvador. Fechando a lista dos nordestinos, o lateral-direito Wesley, revelado pelo Flamengo e atualmente na Roma, é o orgulho de Açailândia (MA), sendo o único maranhense da delegação.
A ausência de Pernambucanos
Se por um lado a região celebra a forte presença no elenco, a lista de Ancelotti carimbou a manutenção de um tabu incômodo para o futebol local. Pelo terceiro Mundial consecutivo, o estado de Pernambuco não terá nenhum atleta nativo na delegação da Seleção Brasileira.
O cenário repete o que foi visto nas Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), sob o comando de Tite. O jejum atual contrasta drasticamente com o histórico do estado, tradicionalmente reconhecido como um dos principais celeiros de craques do futebol nacional.
Pernambuco ostenta com orgulho quatro campeões mundiais em sua história:
- Vavá (bicampeão em 1958 e 1962)
- Zequinha (1962)
- Ricardo Rocha (1994)
- Rivaldo (2002)
A última vez que um jogador pernambucano entrou em campo pelo principal torneio de seleções do planeta foi em 2014, justamente na Copa do Mundo do Brasil, com o meio-campista Hernanes. Desde então, o estado tenta reencontrar o caminho da formação de atletas de nível de Seleção Brasileira.