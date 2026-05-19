Técnica de enfermagem está registrada como presidente da República na Prefeitura de Jaboatão

O registro da técnica de enfermagem, identificada como Aldenize Ferreira da Silva, está vinculado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, o erro é decorrente da transição do antigo sistema SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) para o ambiente digital do eSocial. (Foto: Prefeitura de Jaboatão / Divulgação)

Uma técnica de enfermagem, identificada como Aldenize Ferreira da Silva, descobriu durante a busca por emprego em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que o nome dela consta, há 24 anos e 2 meses, como ocupante do cargo de presidente da República.

A descoberta inusitada aconteceu na semana passada, após Aldenize procurar emprego na Agência do Trabalhador de Jaboatão dos Guararapes. Segundo a técnica de enfermagem, a descoberta do erro foi recebida com surpresa.

“Quando o rapaz me disse que eu tinha vínculo de presidente da República, eu fiquei assim, chocada, sem entender, porque eu estava desempregada e sem renda [...] Eu arregalei logo o olho pra ele e cheguei a levantar da cadeira para olhar na tela do computador. Eu disse para ele: 'você vai ter que me mostrar, porque eu só acredito vendo’”, explicou Aldenize Ferreira em entrevista ao Bom Dia Pernambuco.

O registro errado também aparece na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital da técnica de enfermagem , com salário inicial de R$ 201,60. Além disso, segundo o documento, o cargo de presidente estaria vinculado à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, município em que Aldenize trabalhou em serviços gerais e como merendeira entre 2000 e 2002.

Ainda de acordo com o documento, a última remuneração foi de R$ 15,42, registrada em dezembro de 2002.

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que a Secretaria de Administração do município identificou que o erro é decorrente da transição do antigo sistema SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) para o ambiente digital do eSocial.

Segundo a gestão municipal, durante essa migração, houve o registro incorreto de servidores ocupantes de cargos comissionados genéricos como “Presidente da República” em algumas bases de dados.

Além disso, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes se comprometeu a corrigir possíveis falhas e consequências às pessoas afetadas, caso apareçam outros casos semelhantes.

A orientação da gestão municipal é que todos os ex-servidores compareçam à Unidade de Gestão de Pessoas (UGEP), localizada no Palácio da Batalha, na Avenida Barreto de Menezes, em Prazeres, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

No local, segundo a Prefeitura, serão prestados todos os esclarecimentos necessários sobre a situação, além da adoção das devidas providências para correção nos sistemas.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o Ministério do Trabalho e Emprego para saber se o órgão está acompanhando esse caso e quais os direitos que a técnica de enfermagem terá diante desse erro, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.