Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos
A briga generalizada que resultou na morte de um homem e deixou outros três feridos, aconteceu na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 19/05/2026 às 09:35
Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos (Foto: Reprodução/Redes)
Um homem foi morto a facadas e outros três ficaram feridos durante uma briga generalizada em uma cavalgada na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A vítima fatal foi identificada como Carlos Eduardo Santos Menezes.
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Segundo informações da Polícia, a confusão aconteceu no Campo da Macaxeira e envolveu diversos participantes do evento.
Vídeos gravados por moradores mostram vários homens trocando socos e chutes em meio à confusão.
Em um dos registros, um homem usando camisa azul é agredido até perder a consciência. Mesmo desacordado, ele ainda é atingido com chutes na cabeça antes de o agressor ser afastado por pessoas que estavam no local.
As imagens também mostram outro homem sendo perseguido e agredido com socos. Durante o tumulto, um suspeito vestindo camisa marrom utiliza um pedaço de madeira para atingir uma das vítimas.
Ainda segundo a Polícia, os feridos foram socorridos e levados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Engenho Velho e dos Torrões.
O corpo de Carlos Eduardo Santos Menezes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos em flagrante.
Eles foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde acabaram autuados pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.
“Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, informou a corporação.