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Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos

A briga generalizada que resultou na morte de um homem e deixou outros três feridos, aconteceu na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/05/2026 às 09:35

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Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos/Foto: Reprodução/Redes

Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos (Foto: Reprodução/Redes)

Um homem foi morto a facadas e outros três ficaram feridos durante uma briga generalizada em uma cavalgada na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A vítima fatal foi identificada como Carlos Eduardo Santos Menezes.

 
 
 
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Segundo informações da Polícia, a confusão aconteceu no Campo da Macaxeira e envolveu diversos participantes do evento.

Vídeos gravados por moradores mostram vários homens trocando socos e chutes em meio à confusão.

Em um dos registros, um homem usando camisa azul é agredido até perder a consciência. Mesmo desacordado, ele ainda é atingido com chutes na cabeça antes de o agressor ser afastado por pessoas que estavam no local.

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As imagens também mostram outro homem sendo perseguido e agredido com socos. Durante o tumulto, um suspeito vestindo camisa marrom utiliza um pedaço de madeira para atingir uma das vítimas.

Ainda segundo a Polícia, os feridos foram socorridos e levados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Engenho Velho e dos Torrões.

O corpo de Carlos Eduardo Santos Menezes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos em flagrante.

Eles foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde acabaram autuados pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

“Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, informou a corporação.

Briga generalizada , Grande Recife , Jaboatão dos Guararapes
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