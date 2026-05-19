A briga generalizada que resultou na morte de um homem e deixou outros três feridos, aconteceu na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Cavalgada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, termina com um morto e 3 feridos (Foto: Reprodução/Redes)

Um homem foi morto a facadas e outros três ficaram feridos durante uma briga generalizada em uma cavalgada na noite de domingo (17), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A vítima fatal foi identificada como Carlos Eduardo Santos Menezes.

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Segundo informações da Polícia, a confusão aconteceu no Campo da Macaxeira e envolveu diversos participantes do evento.

Vídeos gravados por moradores mostram vários homens trocando socos e chutes em meio à confusão.

Em um dos registros, um homem usando camisa azul é agredido até perder a consciência. Mesmo desacordado, ele ainda é atingido com chutes na cabeça antes de o agressor ser afastado por pessoas que estavam no local.

As imagens também mostram outro homem sendo perseguido e agredido com socos. Durante o tumulto, um suspeito vestindo camisa marrom utiliza um pedaço de madeira para atingir uma das vítimas.

Ainda segundo a Polícia, os feridos foram socorridos e levados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Engenho Velho e dos Torrões.

O corpo de Carlos Eduardo Santos Menezes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos em flagrante.

Eles foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde acabaram autuados pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

“Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, informou a corporação.

