Farmacêuticas anunciam recolhimento de medicamentos suspensos pela Anvisa

Após determinação da Anvisa, que ordenou a suspensão de medicamentos da Hypofarma e Cimed, as farmacêuticas anunciaram o recolhimento voluntário dos remédios (Foto: magnific)

Após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que ordenou a suspensão de medicamentos da Hypofarma e Cimed, as farmacêuticas anunciaram o recolhimento voluntário dos remédios suspensos na manhã desta terça-feira (19).

A decisão da Anvisa foi publicada na última segunda-feira (18), após notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios.

Hypofarma

No caso da Hypofarma, a medida atinge o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), utilizado como corticoide anti-inflamatório. A empresa informou o recolhimento voluntário do lote 25091566.

Foram registradas alterações visuais no remédio e turvação da substância quando diluída com outros medicamentos.

Cimed

Já a Cimed comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424299 dos medicamentos Atorvastatina cálcica 40mg e Rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares.

Segundo a Cimed, a suspeita é de que teria acontecido uma troca de embalagens entre os medicamentos, e ao invés de consumir atorvastatina cálcica 40 mg, os pacientes podem estar consumindo rosuvastatina cálcica 20 mg. A alteração é prejudicial pois as doses e indicações dos medicamentos variam de acordo com a prescição de cada paciente.

Orientação as consumidores

Até o fechamento desta matéria, não foi registrado dano relacinado aos lotes suspensos. A orientação para os pacientes é que verifiquem os números nos lotes das embalagens e procurem com atendimento médico ou farmacêutico em caso de dúvidas.



