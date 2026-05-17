Homem é agredido com picareta durante discussão em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste

Agressor fugiu do local após atingir homem de 35 anos com uma picareta em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco

Vítima foi socorrida por equipe do Samu. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 35 anos foi agredido com uma picareta durante discussão em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, no sábado (16). Imagens mostram o momento da agressão.

O caso foi registrado na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe como ocorrência de lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, de 56 anos, se evadiu do local após o crime.

A Polícia Militar (PM) informou que prendeu o acusado, que apresentava fortes sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da cidade.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde.