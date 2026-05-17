Homem mata companheira grávida a facadas em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco
Autor disse que cometeu o crime após a companheira grávida se recusar a manter relação sexual com ele e dizer que filho que esperava não era dele
Publicado: 17/05/2026 às 15:04
Vítima deixa duas filhas. (Foto: Reprodução)
Um homem de 33 anos matou a esposa grávida de três meses em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (17). Carlos Felipe Correia de Lima Costa confessou o crime, que, segundo ele, ocorreu após Chayane Vitória Araújo Silva se recusar a manter relações sexuais e afirmar que o filho que esperava não era dele.
Chayane foi assassinada com golpes de faca. Ela tinha duas filhas.
Segundo o registro da ocorrência ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, a equipe da 16ª Delegacia Seccional de Polícia Civil (Desec) foi abordada no local pela mãe de Carlos Felipe, que disse que ele chegou correndo em casa confessando ter "cometido uma tragédia".
A Polícia Militar (PM) iniciou as buscas e localizou o homem, que confessou o feminicídio na delegacia.