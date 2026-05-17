Homem morre atropelado na calçada em Paudalho dois meses após perder filho em acidente
Segundo informações iniciais, Luiz Barbosa da Silva caminhava na calçada quando foi atingido por carro que saiu da BR-408
Publicado: 17/05/2026 às 16:44
Três pessoas estavam no carro. (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por um carro modelo Toyota Hilux SW4 em Paudalho, Mata Norte de Pernambuco, neste domingo (17). A vítima, identificada como Luiz Barbosa da Silva, foi atingida na calçada, onde faleceu.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista da caminhonete trafegava pela BR-408 quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, atingiu a defensa e atropelou a vítima.
Ainda segundo a PRF, o condutor não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado normal. O homem foi encaminhado pela corporação para a Delegacia de Polícia Civil de Nazaré da Mata para as providências cabíveis.
Testemunhas relataram que o motorista teria tentado fugir após o atropelamento, mas foi contido por populares, que teriam tentado agredi-lo. Outras duas pessoas estavam no carro, mas, em imagens que circulam nas redes sociais, nenhuma delas aparenta ter ferimentos. A Polícia Militar (PM) esteve no local.
Luiz Barbosa da Silva é pai de Lucas Barbosa da Silva, de 23 anos, que faleceu em 5 de março deste ano em uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, quando voltava para Paudalho.
A reportagem não obteve resposta da PM até a publicação desta matéria.