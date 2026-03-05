Caminhões batem de frente na BR-232, no Agreste de Pernambuco, e motoristas morrem
O acidente aconteceu por volta das 5h15 desta quinta (5), no KM 172 da rodovia, em Belo Jardim, no Agreste, segundo a Polícia Rodoviária Federal
Publicado: 05/03/2026 às 15:49
Caminhão ficou destruído com colisão frontal no Agreste (PRF)
Um sinistro de trânsito entre dois caminhões deixou dois mortos, nesta quinta-feira (5), na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste pernambucano.
O acidente aconteceu por volta das 5h15, no KM 172 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um dos motoristas morreu na hora. O outro foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A PRF informou que, após o acidente, foi feita interdição parcial no trecho do sinistro e os condutores deveriam respeitar o sistema de “pare e siga”.
Os caminhões foram retirados e a pista acabou sendo liberada às 13h20.
A Polícia Civil vai investigar o caso.