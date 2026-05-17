Apac registra chuva de 40mm em município do Grande Recife nas primeiras 12h deste domingo (17)

Conforme painel de monitoramento da Apac, o maior registro de chuva em Pernambuco aconteceu no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A chuva prevista para este domingo (17) ficou concentrada na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte.

Nas primeiras 12 horas do dia, conforme monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior volume de chuva registrado foi no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O painel de monitoramento em tempo real da Apac cravou 40,5 mm de acúmulo de água na plataforma de coleta de dados pluviométricos de Ponte dos Carvalhos.

Também choveu com mais intensidade em Goiana, na Zona da Mata Norte. A Apac registrou quase 30mm de chuva nas últimas 12 horas.

Em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, a chuva ficou pouco acima dos 20mm. No Recife, o maior acúmulo foi na plataforma de Nova Descoberta: 16mm.

Últimas 24 horas

Considerando as últimas 24 horas, ao meio dia deste domingo, o painel da Apac indicava o Cabo de Santo Agostinho também em primeiro no critério de volume de chuva: 41,1mm.

Goiana, Ribeirão, na Mata Sul, e o distrito de Fernando de Noronha tiveram acúmulos variando entre 30mm e 40mm.

