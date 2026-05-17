Vídeo mostra homem sendo atingido e arremessado por boi em Paudalho, na Mata Norte

Homem deu entrada em unidade de saúde com lesão no pé esquerdo após ataque do boi, em Paudalho, na Zona da Mata Norte

Prefeitura suspeita que animal tenha escapado de propriedade privada. (Foto: Reprodução)

Um homem de 53 anos foi atingido nas costas por um boi na tarde da última sexta-feira (15) em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco. Um vídeo mostra o momento em que o homem é arremessado com o impacto.

Segundo a Prefeitura de Paudalho, o homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h da cidade às 16h30 apresentando lesão no pé esquerdo.

O paciente passou por avaliação clínica, exames, sutura e administração de medicação. "O cidadão evoluiu bem, sem complicações graves, e recebeu alta médica poucas horas após a admissão, munido de orientações e prescrição de antibiótico profilático", informa a prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Pesca de Paudalho, não havia registro de denúncias sobre animais soltos na localidade. "Há fortes indícios de que o animal em questão tenha escapado de uma propriedade privada", declara.

A prefeitura acrescenta que, diante do ocorrido, intensificará a fiscalização na comunidade. "A gestão municipal informa, ainda, que está adotando as medidas cabíveis para a apuração das responsabilidades do proprietário do animal e para a prevenção de novas ocorrências", finaliza.