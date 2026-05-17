Dono de barbearia é assassinado e cliente fica ferido em Jaboatão dos Guararapes

Leonan da Silva Nascimento morreu na barbearia quando estava cortando o cabelo de um cliente, que ficou ferido com os disparos dos criminosos em Jaboatão, na noite deste sábado (16)

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um homem foi assassinado a tiros dentro de sua barbearia na noite do sábado (16) em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma segunda pessoa, que estava cortando o cabelo no momento da chegada dos criminosos, também foi atingida e socorrida.

O barbeiro foi identificado como Leonan da Silva Nascimento, de 26 anos. Relatos de vizinhos e da população local informam que foram ouvidos cerca de cinco disparos.

Segundo informações colhidas pela polícia no local, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O piloto estaria usando camisa camuflada, enquanto o garupa tinha um capacete branco. Eles teriam efetuado os disparos contra Leonan, que morreu no local.

O cliente baleado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho, em Jaboatão, e, em seguida, transferido ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Leonan era bastante conhecido na localidade por exercer a profissão de barbeiro. Familiares afirmaram que ele não tinha histórico criminal. A Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul instaurou inquérito para investigar o caso.