Duas mulheres são mortas a tiro por suspeitos que se passavam por policiais, na Zona da Mata de Pernambuco

Além das duas mulheres, um homem ficou ferido na ação, que aconteceu na madrugada desta sexta (17), em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Suspeitos estavam a pé e vestiam roupas pretas

Informações preliminares apontam que as vítimas teriam envolvimento com o uso de entorpecentes. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Duas mulheres foram mortas a tiros e um homem ficou ferido após três suspeitos, que alegavam serem policiais, efetuarem disparos de armas de fogo na madrugada desta sexta-feira (17), em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu por volta das 4h desta sexta (17), na Estrada para São Severino, próximo ao Bar de Betânia.

Segundo informações obtidas pelo Diario de Pernambuco, os três suspeitos, que estavam trajados com vestes e bonés pretos, se aproximaram a pé das vítimas, alegando serem policiais. Logo na sequência, eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

As duas mulheres, identificadas como Maria Valéria Batista Soares, de 40 anos, e Juliana Maria da Silva, de 30 anos, foram atingidas na cabeça e morreram no local.

Já o homem, identificado como Robson Vicente dos Santos, foi atingido por disparos no pé direito, no abdômen e na cabeça. Ele foi socorrido inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, sendo transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o HR para saber informações sobre o estado de saúde da vítima, que seria companheiro de Maria Valéria, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Informações preliminares apontam que as vítimas teriam envolvimento com o uso de entorpecentes.

No local do crime, foram encontradas aproximadamente oito cápsulas de munição calibre .380.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

