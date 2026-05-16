Mulher é atropelada por ônibus dentro do Terminal da Macaxeira, no Recife

Segundo testemunhas, vítima estaria apressada tentando recuperar pertence esquecido em táxi quando roda traseira do ônibus passou por cima da perna dela

VÍtima foi socorrida pelo Samu. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher foi atropelada por um ônibus no Terminal Integrado da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, na noite da sexta-feira (15). O ônibus, da linha 1906- TI Pelópidas/TI Macaxeira, passou com a roda traseira por cima da perna da vítima, que foi socorrida.

Segundo o diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), Lucas Lima, que esteve no local, testemunhas relataram que a mulher tem 40 anos e foi atropelada após chegar de táxi ao terminal.

"Ela tinha chegado em um táxi, adentrou na integração e, quando estava chegando no embarque, percebeu que tinha esquecido um pertence no táxi e voltou com pressa. Infelizmente aconteceu o fato", declara Lima.

De acordo com o rodoviário, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre a unidade para onde foi levada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima com uma perna bastante ferida enquanto é atendida por uma equipe do Samu.

O Grande Recife Consórcio de Transportes Pernambuco (Urbana-PE) informou que a "passageira passou atrás do ônibus, em um ponto cego", enquanto o veículo dava ré. Ainda segundo o órgão, a vítima foi socorrida por volta das 21h e encaminhada para o Hospital da Restauração.