Caminhonete conduzida por idoso sem habilitação bate em carro na BR-116, em Araripina; duas pessoas ficaram feridas

O idoso de 80 anos, que não tem habilitação, estava conduzindo uma caminhonete e, quando tentou cruzar a BR-116, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, atingiu carro que seguia pela rodovia

Caminhonete conduzida por idoso sem habilitação atingiu veículo ao tentar cruzar a pista (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente deixou duas pessoas feridas, na BR-116, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, por volta das 11h30 deste sábado (16).

Elas foram arremessadas de uma caminhonete que tentava cruzar a pista no km 32 e bateu em um carro que seguia pela rodovia.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que causou o acidente é um idoso de 80 anos que não tem habilitação. Ele foi autuado pela infração.



As duas pessoas que foram arremessadas ficaram feridas, enquanto que dois ocupantes da caminhonete tiveram escoriações. Todos foram encaminhados para a UPA de Araripina.



O motorista do veículo atingido fez teste do bafômetro e o resultado foi normal.

