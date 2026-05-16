Roubos recuam 34,1% no primeiro quadrimestre em Pernambuco, afirma Defesa Social

Dados da SDS apontam queda nos Crimes Violentos contra o Patrimônio e redução de 15,1% nas mortes violentas intencionais nos primeiros quatro meses do ano

De acordo com a SDS, roubos recuaram 34,1% no primeiro quadrimestre (Foto: Divulgação/SDS)

Pernambuco encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com retração de 34,1% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). É o que afirma a Secretaria de Defesa Social (SDS). Conforme destacado pela pasta, o índice superou a meta estabelecida pelo programa Juntos pela Segurança (JPS), que previa alcançar uma redução de 30% para o período.

De acordo com dados consolidados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social, foram registrados 9.724 roubos entre janeiro e abril deste ano, contra 14.766 ocorrências contabilizadas no mesmo período de 2025.

No recorte do mês de abril, a SDS afirma que a redução dos CVPs chegou a 28,3%, caindo de 3.415 notificações no ano passado para 2.450 denúncias em 2026.

Segundo a pasta, as reduções nos roubos de veículos, coletivos e celulares foram os principais destaques entre os crimes patrimoniais. Conforme os dados apresentados, no acumulado do quadrimestre, os roubos de veículos caíram 17,5% (de 3.939 para 3.248), os roubos em coletivos diminuíram 30,2% (de 169 para 118) e os casos de subtração de celulares apresentaram retração de 29,2%, reduzindo de 15.504 para 10.976 boletins de ocorrência.

Na avaliação de Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social, os resultados alcançados refletem os investimentos e o planejamento estratégico desenvolvidos pelo Governo de Pernambuco por meio do programa Juntos pela Segurança.

“Os números comprovam que as ações e estratégias adotadas estão gerando resultados concretos no enfrentamento à violência e na promoção da segurança da população pernambucana”, afirmou.

Redução de Mortes Violentas Intencionais

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Segundo a SDS, os dados consolidados também apontam redução nos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVIs), que apresentaram queda de 15,1% no primeiro quadrimestre do ano, passando de 1.116 homicídios em 2025 para 947 registros em 2026.

Ainda conforme a pasta, os feminicídios tiveram redução de 36,8%, diminuindo de 38 para 24 casos. Já os MVIs contra mulheres retraíram 7,3%, saindo de 82 para 76 registros no comparativo entre os quatro primeiros meses de 2025 e 2026.

Especificamente no mês de abril, os índices também apresentaram reduções expressivas, afirma a Secretaria. Os casos de feminicídio caíram 85,7%, enquanto as MVIs contra mulheres retraíram 27,6%. Os homicídios em geral registraram diminuição de 16,5% no período.

