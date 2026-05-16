Mulher mata vizinho que teria tentado abusar sexualmente da filha dela em Jaboatão dos Guararapes

Mãe e filha foram ouvidas e liberadas. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso

Homem morreu no local. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 45 anos matou o vizinho, de 43, que teria tentado abusar sexualmente da filha dela, de 24 anos, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite da sexta-feira (15). O homem morreu no local.

A vizinha afirmou aos policiais que a motivação foi a tentativa do homem de abusar sexualmente da filha dela. Segundo a Polícia Civil, o vizinho invadiu a residência.

Ele teria entrado em luta corporal com as duas mulheres, sendo ferido com golpes de faca.

Mãe e filhas foram ouvidas pela Polícia Civil e liberadas. Um inquérito foi instaurado pela Força-Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul para apurar os fatos.