Mulher é morta a facadas e companheiro é preso em flagrante em Goiana

Crime ocorreu dentro de casa, na comunidade de Povoação de São Lourenço, e deixa duas crianças órfãs

Andressa foi morta a facadas pelo companheiro, preso em flagrante (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem de 27 anos foi assassinada a facadas nesta segunda-feira (23), na comunidade de Povoação de São Lourenço, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O principal suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, um homem de 67 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela 16ª Delegacia de Homicídios de Goiana como feminicídio. O crime aconteceu dentro da residência onde o casal estava. A vítima, identificada como Andressa, não resistiu aos ferimentos provocados por golpes de faca.

Após o ataque, o suspeito também foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Segundo a polícia, ele permanece sob custódia da Polícia Militar de Pernambuco e será apresentado à Justiça após receber alta médica.

Andressa deixou duas filhas e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Feminicídio



Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco mostram que, nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou média de 137,3 casos diários de violência doméstica e familiar contra a mulher, somando 8.103 ocorrências, sendo 2.253 na Região Metropolitana do Recife.



No período, foram contabilizados 18 feminicídios (10 em janeiro e 8 em fevereiro), mantendo estabilidade em relação a 2025, que teve o mesmo número no primeiro bimestre. Também houve 16 tentativas de feminicídio em janeiro.



Além disso, o número de mortes violentas intencionais contra mulheres aumentou em 2025, com 33 casos registrados no primeiro bimestre (16 em janeiro e 17 em fevereiro). Já em 2026, esse número subiu para 40 registros, 16 em janeiro e 24 em fevereiro, um aumento de cerca de 21,2%.