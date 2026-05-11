Corredora é atropelada em avenida em Caruaru; motorista fugiu sem prestar socorro

Vítima de 29 anos sofreu hemorragia no baço, passou por cirurgia e permanece internada em estado estável; câmeras registraram o acidente

Atropelamento aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser atropelada por uma caminhonete na manhã do domingo (10), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau, enquanto a vítima praticava atividade física na via.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Letícia Ferreira percebe o veículo avançando em sua direção. Nas imagens, ela ainda tenta correr para escapar, mas acaba sendo atingida violentamente e arremessada para o meio da pista.

Imagens feitas por outro ângulo também mostram a movimentação de populares tentando auxiliar a mulher logo após o impacto.

Após o atropelamento, pessoas que estavam nas proximidades correram para ajudar a vítima. O motorista da caminhonete, no entanto, deixou o local sem prestar socorro.

Letícia foi encaminhada para uma unidade hospitalar da rede privada com uma hemorragia no baço. Ela precisou passar por cirurgia e segue internada em estado estável.

Informações preliminares indicam que a Avenida Agamenon Magalhães costumava ser interditada nos fins de semana para a prática de esportes e atividades físicas, mas houve suspensão da medida.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela 4ª Delegacia Seccional de Caruaru como atropelamento com vítima não fatal. As investigações seguem para identificar o motorista responsável pela ocorrência.