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TRÁFICO

Dupla que saiu do Recife é presa pela PF com 20 kg de cocaína no Distrito Federal

A PF apreendeu 20 kg de cocaína, nesta sexta-feira (15), em Planaltina, Distrito Federal; os suspeitos que estavam com a droga saíram do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/05/2026 às 13:32

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Material apreendido com os suspeitos./Foto: Divulgação/Polícia Federal

Material apreendido com os suspeitos. (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) prendeu, na sexta-feira (15), dois suspeitos de tráfico de drogas que saíram do Recife com destino ao Distrito Federal transportando cocaína. Foram apreendidos cerca de 20 kg de cloridrato de cocaína com os suspeitos.

A prisão ocorreu na região de Planaltina, no Distrito Federal. A ação contou com apoio da Polícia Federal em Pernambuco e da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo a PF, os presos têm antecedentes criminais relacionados a outras práticas ilícitas. Eles foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde permanecem à disposição da Justiça.

Cocaín , cocaína , Drogas , Polícia Federal , Tráfico de drogas
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