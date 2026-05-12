Vídeo mostra acidente entre moto e micro-ônibus que resultou na morte de adolescente de 17 anos no Sertão

Adolescente chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital Regional Emília Câmara, mas não resistiu aos ferimentos

Vítima se chocou com o micro-ônibus da Secretaria de Educação do município de Solidão (Foto: Reprodução/Blog do Nill Júnior)

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão frontal entre uma motocicleta e um micro-ônibus escolar na noite desta segunda-feira (11), em Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano. Uma adolescente de 17 anos morreu após o acidente.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco, a colisão aconteceu por volta das 22h30, na ponte do bairro Padre Pedro Pereira.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, quando se chocou com o ônibus amarelo da Secretaria de Educação do município de Solidão.

A gravação mostra o momento em que a adolescente perde o controle da direção, acessa a faixa contrária, colide de frente com o veículo e é arrastada por alguns metros, mesmo após a frenagem do motorista do micro-ônibus.

A jovem chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital Regional Emília Câmara, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações extraoficiais, a adolescente ingeriu bebida alcoólica em um espetinho antes do acidente e pilotava em alta velocidade. Conforme os relatos, ela teria ido deixar uma amiga em outro bairro e, quando retornava ao local, acabou colidindo com o ônibus.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que realizou o registro da ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. “As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”, destacou a corporação.