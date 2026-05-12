Vídeo mostra momento em que influenciadora Maressa Thereza é sequestrada no Recife

Nas imagens, é possível ver o momento em que a influenciadora digital Maressa Thereza é surpreendida por dois indivíduos na garagem da própria casa, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife

Influenciadora Maressa Thereza divulga vídeo mostrando momento em que foi sequestrada no Recife (Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança)

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a influenciadora digital Maressa Thereza, de 22 anos, foi sequestrada entre o final da noite do sábado (9) e a madrugada do domingo (10), após criminosos encapuzados invadirem a residência dela, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Nas imagens, é possível ver quando Maressa deixa a garagem da casa em um carro de passeio e é surpreendida por dois suspeitos, que anunciam o sequestro.

A influenciadora chega a sair do veículo acreditando se tratar apenas de um assalto, mas um dos criminosos armados se aproxima, segura a vítima pela nuca e a rende, enquanto o comparsa tenta retirar o carro da garagem.

Segundo informações repassadas à polícia, após dominarem a jovem, os criminosos passaram a exigir o pagamento de um resgate no valor de R$ 50 mil.

Equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) foram acionadas após um pedido de socorro ser publicado nas redes sociais da influenciadora. Depois de horas de buscas em uma área de mata, Maressa foi localizada e resgatada no município de Olinda, no Grande Recife.

Nas redes sociais, a influenciadora reúne mais de 565 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre cotidiano, maternidade e compras para casa.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como extorsão mediante sequestro e está sob responsabilidade do GOE.

Em nota, a corporação informou que “as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido”.