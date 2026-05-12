Operação da PF mira quadrilha que utiliza serviços postais para distribuir drogas no Grande Recife
Operação deflagrada na manhã desta terça (12) cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Recife contra quadrilha que utiliza serviços postais para distribuição de drogas no Grande Recife
Publicado: 12/05/2026 às 14:13
Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)
Uma organização criminosa suspeita de atuar na distribuição de drogas no Recife e na Região Metropolitana foi alvo de dois mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12), durante a Operação Distribuição Ilegal, deflagrada pela Polícia Federal (PF).
Segundo a corporação, o grupo utilizava serviços postais para encaminhar entorpecentes a diferentes localidades.
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília Teimosa e Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, conforme as informações divulgadas.
De acordo com a PF, durante as diligências, os agentes apreenderam mídias eletrônicas que devem contribuir para o avanço das investigações.
Ainda conforme a corporação, os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.