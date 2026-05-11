Congestionamento causado por cratera chega a 12 quilômetros na BR-101; Obras são iniciadas

Informação foi repassada pela Polícia Rodoviárias Federal (PRF), na tarde desta segunda (11). Obras de intervenção na cratera devem ser concluídas em até quatro dias, segundo o DNIT

Engarrafamento na BR-101 se fortmou por causa de cratera na pista (PRF)

O congestionamento causado por uma cratera na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, chegou a 12 quilômetros de extensão na tarde desta segunda (11). As obras de intervenção no local já iniciaram, conforme repassou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A informação foi atualizada por volta das 15h50 pela corporação, que está atuando no desvio do fluxo do trânsito no sentido do litoral Sul do estado desde a madrugada de hoje (11).

A execução do serviço está sendo realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), segundo a PRF. O prazo de conclusão da intervenção na via é de quatro dias, segundo o órgão.

Em função da obra, a via está totalmente interditada. "Com a interdição total, o DNIT realizará análise do incidente para identificar as causas e executar os serviços necessários no menor tempo possível", diz a publicação do DNIT.

Segundo as primeiras informações da PRF, a cratera tinha com possibilidade de agravamento em caso de manutenção das chuvas na região.

A corporação propõe um desvio de fluxo pela BR 101 antiga, acessando a rodovia que passa por Pontezinha/Ponte dos Carvalhos.

