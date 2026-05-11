Vídeo: cratera na BR-101 provoca mais de 10 km de congestionamento no Grande Recife

O bloqueio no fluxo gera retenções pesadas a partir do km 75, na altura do Ibura

BR-1Cratera interdita trecho da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes01 (Divulgação/PRF)

Motoristas que trafegam pela BR-101 Sul enfrentam um cenário crítico na manhã desta segunda-feira (11). Devido à interdição total do Km 86, em Jaboatão dos Guararapes, onde uma cratera se abriu entre as faixas de rolamento, um engarrafamento de mais de 10 quilômetros já atinge a rodovia no sentido Cabo de Santo Agostinho.

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O bloqueio no fluxo, que começou na madrugada, gera retenções pesadas a partir do km 75, na altura do Ibura, afetando diretamente quem tenta acessar o Litoral Sul e o Complexo de Suape.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no ponto crítico está sendo desviado precariamente pelo acostamento, o que não é suficiente para escoar o volume de veículos da via. Como o asfalto cedeu completamente entre as duas faixas principais, não há previsão de liberação do trecho. A persistência das chuvas na Região Metropolitana do Recife preocupa as autoridades, pois a instabilidade do solo pode agravar a erosão e ampliar o tamanho da cratera.

Para evitar o gargalo no Ibura e em Jaboatão, a PRF orienta que os condutores busquem rotas alternativas. A principal recomendação é utilizar o traçado da BR-101 antiga, seguindo pelas vias internas de Pontezinha e Ponte dos Carvalhos. Equipes de prontidão seguem monitorando a área, mas o alerta é de atenção máxima e paciência para quem não puder evitar o deslocamento pela rodovia federal nesta manhã.



