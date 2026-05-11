Em entrevista ao Diario, Raquel Lyra defende redução da jornada 6x1

"Você permitir que um pai ou mãe esteja em casa mais um dia não tem discussão", afirmou Raquel Lyra durante sabatina nesta segunda (11)

Para governadora, pauta deve ser aprovada pelo Congresso Nacional (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Nesta segunda-feira (11), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se posicionou pela primeira vez, publicamente, acerca da redução da jornada de trabalho 6 por 1. Em sabatina com equipe do Diario de Pernambuco, no Palácio do Campos das Princesas, Raquel se mostrou a favor da proposta que tramita no Congresso Nacional.

"Eu sou a favor em se reduzir a jornada de trabalho. Você permitir que uma mãe ou um pai de família possar estar em casa mais um dia, isso não tem discussão. Permitir dois dias de descanso por semana que, às vezes, nem é descanso", afirmou a governadora.

Diferente da visão contrária à proposta apregoada por lideranças políticas do seu próprio partido (como o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite), Raquel Lyra enxerga a pauta como uma "bandeira importante" e acredita ser "muito difícil isso não ser aprovado no Congresso".

Sobre as preocupações no âmbito empresarial, a governadora entende que são legítimas e precisam ser discutidas. "Como é que se paga a conta? O setor produtivo, o segmento empregador está colocando a necessidade de reduzir o Custo Brasil, pra que possa haver contratação sem haver aumento dos produtos", ressaltou a pré-candidata à reeleição ao Executivo estadual.