Idosa de 75 anos morre atropelada por ônibus na Avenida Norte, no Recife

Vítima caminhava pela calçada quando perdeu o equilíbrio e caiu próximo à roda traseira do coletivo

Idosa teria sentido um mal estar antes de cair na via (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na manhã desta segunda-feira (11), na Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. A vítima não teve a identidade divulgada. O coletivo fazia a linha 642 - Córrego do Genipapo/Guabiraba, no sentido Rosarinho, quando o acidente aconteceu.

Informações preliminares indicam que ela estava caminhando pela calçada quando perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atingida pela roda traseira do coletivo. Apenas um passageiro teria presenciado a queda.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro), o motorista informou que não percebeu o acidente no momento em que aconteceu.

O condutor contou que só interrompeu a viagem após ouvir um forte barulho e sentir um impacto na roda traseira do veículo. Ao descer para verificar o que havia ocorrido, encontrou a vítima sem sinais vitais.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) interditou parcialmente a Avenida Norte para o atendimento da ocorrência. O bloqueio em uma das faixas foi encerrado por volta das 11h40.



De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser divulgadas após a completa elucidação dos fatos.