Apac prevê chuvas fracas a moderadas no Grande Recife e Mata Sul no fim de semana do Dia das Mães

Pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde deste sábado (9) e a manhã do domingo (10), com previsão de instabilidades na RMR, Zona da Mata, Agreste e Fernando de Noronha

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê pancadas de chuva com intensidade de fraca moderada entre a tarde e a noite deste sábado (9) na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul de Pernambuco, com até 30 mm no domingo (10). Segundo a agência, as instabilidades são provocadas pela perturbação dos ventos alísios e podem se estender pela madrugada e primeiras horas da manhã do domingo de Dia das Mães.

De acordo com a atualização divulgada pela Apac, a tendência é de chuva fraca a moderada ao longo do domingo na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e no arquipélago de Fernando de Noronha. Já para o Sertão e Sertão do São Francisco, a previsão indica apenas chuvas fracas.

A agência orienta a população a acompanhar as atualizações da previsão do tempo e possíveis avisos meteorológicos emitidos ao longo dos próximos dias.

A Apac também informou que as tendências de precipitação são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações conforme as condições atmosféricas.