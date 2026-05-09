Governo de Pernambuco mantém mobilização para resposta a chuvas mesmo com previsão de redução das precipitações

Estado segue em alerta, com ações coordenadas de Defesa Civil e demais órgãos para atendimento a áreas atingidas e prevenção de novos impactos.

Governo mantém mobilização para resposta a chuvas (Foto: Ascom Governo de Pernambuco)

Mesmo com a previsão de redução das chuvas nas próximas horas, o Governo de Pernambuco manteve neste sábado (9) o esquema de monitoramento e resposta às ocorrências provocadas pelo mau tempo em diferentes regiões do Estado. A situação foi discutida durante reunião realizada no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), no Recife, com representantes de órgãos estaduais responsáveis pela gestão de desastres e apoio aos municípios atingidos.

O encontro foi conduzido pela vice-governadora Priscila Krause, que ressaltou a continuidade das ações emergenciais, mesmo diante da atualização da previsão meteorológica.

“A Apac está rodando os modelos e houve uma atualização na previsão de chuvas fortes para essa madrugada de domingo, que agora poderá perder a força. Mesmo assim, estamos mobilizados com quem faz o socorro, a pronta resposta e também com quem acolhe. Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Militar, Assistência Social e Periferia”, afirmou Priscila Krause.

Segundo a vice-governadora, embora as precipitações tenham apresentado menor intensidade ao longo da semana, o solo permanece encharcado em diversas áreas, aumentando o risco de elevação rápida do nível dos rios em caso de novas chuvas intensas.

O Gabinete de Crise, instalado desde a última sexta-feira (1º), segue acompanhando as ações de assistência humanitária e o suporte prestado às cidades afetadas. Entre as medidas discutidas estão o monitoramento das áreas de risco, o atendimento às famílias atingidas e o apoio operacional às prefeituras.

Durante a reunião, o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel Clóvis Ramalho, informou que equipes estaduais continuarão atuando na Mata Norte pernambucana.

“Há alguns locais que ainda estamos apoiando com água e estamos seguindo com duas viaturas carregadas”, comentou.

Participam do Gabinete de Crise representantes da Secretaria Executiva de Defesa Civil, Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Compesa, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e das secretarias estaduais de Recursos Hídricos, Assistência Social, Educação, Saúde e Desenvolvimento Urbano.