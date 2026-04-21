Choveu mais de 100mm na Mata Norte de Pernambuco; confira os municípios com maiores volumes, segundo Apac

Fernando de Noronha, Região Metropolitana, zonas da mata e Agreste de Pernambuco estão em Estado de Observação. Choveu mais forte na Mata Norte e Agreste

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

O município de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, registrou nas últimas 24 horas mais de 100mm de acúmulo de água.

Também choveu forte em outros municípios da região, com São Vicente Férrer, no Agreste, quase chegando nos 70mm, e Ferreiros, na Mata Norte, acima dos 50mm.

A informação é do painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Salgadinho, no Agreste, chegou perto dos 50mm, enquanto que Buenos Aires e Camutanga, Mata Norte, e Orobó, Cachoeirinha e Panelas, também no Agreste, ficaram na casa dos 30mm.

No Recife, o acúmulo de água estava em 25mm, até as 8h20 desta terça, mas com a chuva concentrada nas últimas 12 horas.

Estado de Observação

Na noite desta segunda-feira (20), a Apac publicou alerta renovando o Estado de Observação para a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata, em vigor desde o domingo.

No entanto, o novo alerta incluiu o Agreste na previsão de pancadas de chuva com intensidade Moderada, podendo chegar a forte em Fernando de Noronha.

“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue influenciando o tempo em Pernambuco”, diz a publicação da Apac.

Confira os municípios onde mais choveu nas últimas 24h:

Vicência | 105,8 mm

São Vicente Férrer | 69,8 mm

Ferreiros | 53,4 mm

Salgadinho | 48,4 mm

Buenos Aires | 36,2 mm

Orobó | 35,89 mm

Cachoeirinha | 34,87 mm

Camutanga | 33,6 mm

Panelas | 32,2 mm

