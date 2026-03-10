Menino de 5 anos morre afogado em barragem de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco
O menino de 5 anos morreu afogado enquanto brincava com outras crianças na manhã desta segunda (9), em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 10/03/2026 às 14:34
Barragem do Gurjão, em Capoeira, Agreste de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um menino de 5 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (9), após se afogar em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco.
Segundo a família, o garoto estava na companhia dos pais e brincava com outras crianças em uma barragem, quando desapareceu na água.
De acordo com a Polícia, um popular que viu toda a situação, mergulhou e conseguiu resgatar o menino ainda com vida.
Ele foi encaminhado para o hospital municipal, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.
O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob a responsabilidade da Delegacia de Capoeiras. “Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, disse a Polícia Civil em nota.