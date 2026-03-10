° / °
TRAGÉDIA

Menino de 5 anos morre afogado em barragem de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

O menino de 5 anos morreu afogado enquanto brincava com outras crianças na manhã desta segunda (9), em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/03/2026 às 14:34

Barragem do Gurjão, em Capoeira, Agreste de Pernambuco/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Um menino de 5 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (9), após se afogar em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a família, o garoto estava na companhia dos pais e brincava com outras crianças em uma barragem, quando desapareceu na água.

De acordo com a Polícia, um popular que viu toda a situação, mergulhou e conseguiu resgatar o menino ainda com vida.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob a responsabilidade da Delegacia de Capoeiras. “Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, disse a Polícia Civil em nota.

 

