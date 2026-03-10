Menino de 5 anos morre afogado em barragem de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

O menino de 5 anos morreu afogado enquanto brincava com outras crianças na manhã desta segunda (9), em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

Barragem do Gurjão, em Capoeira, Agreste de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um menino de 5 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (9), após se afogar em uma barragem localizada na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a família, o garoto estava na companhia dos pais e brincava com outras crianças em uma barragem, quando desapareceu na água.

De acordo com a Polícia, um popular que viu toda a situação, mergulhou e conseguiu resgatar o menino ainda com vida.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sob a responsabilidade da Delegacia de Capoeiras. “Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, disse a Polícia Civil em nota.