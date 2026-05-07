Estado anuncia R$ 75,4 milhões para construção de novo campus da UPE em Caruaru

Edital para contratação da empresa responsável pelas obras foi publicado nesta quinta-feira (7). Unidade contará com 18 salas de aula, laboratórios e auditório

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

O município de Caruaru vai receber um novo campus da Universidade de Pernambuco (UPE), com capacidade para atender 3.192 estudantes nos turnos da manhã, tarde e noite. Ao todo, o investimento anunciado pela gestão estadual é de R$ 75,4 milhões. O edital para contratação da empresa responsável pelas obras foi publicado na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Estado.

O novo campus será implantado em um terreno de 41,4 mil metros quadrados, no bairro Nova Caruaru. A área construída prevista é de 12,6 mil metros quadrados, dividida em três blocos principais e estruturas complementares de apoio.

O projeto inclui 18 salas de aula, sendo 12 com capacidade para 48 alunos e outras seis destinadas a até 60 estudantes. Também estão previstos três laboratórios de informática, que juntos poderão atender 96 alunos, além de espaços voltados às áreas de medicina e tecnologia.

A unidade contará ainda com biblioteca, auditório para 230 pessoas, salas integradas, ambientes de estudo, lanchonete, copa e áreas de convivência.

Segundo o Governo de Pernambuco, o prazo estimado para conclusão das obras é de 14 meses após a assinatura da ordem de serviço. A construção faz parte da estratégia estadual de expansão do ensino superior no interior.